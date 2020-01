La regina d’Inghilterra Elisabetta II durante i suoi viaggi porterebbe sempre con sé una sacca di sangue: in caso di emergenza la sovrana non dovrebbe attendere che venga reperito del plasma compatibile per effettuare una trasfusione.

Quelle che al resto del mondo sembrano stranezze o abitudini bizzarre non sono poi nulla di così sconvolgente per la Royal Family. I curiosi protocolli seguiti dalla Casa Reale d’Inghilterra suscitano da sempre grande attenzione, come quello del contenuto della valigia della sovrana Elisabetta II. La regina, infatti, in ogni suo viaggio deve portare sempre con sé una sacca di sangue. Il motivo è semplice: in caso di emergenza alla Regina verrebbe immediatamente effettuata una trasfusione eliminando dei tempi di attesa che potrebbero risultare fatali.

Il curioso contenuto della valigia di Elisabetta II: una sacca di sangue ed un abito nero

È una regola aurea: nei viaggi si porta solo ciò che è indispensabile, soprattutto se il soggiorno è breve. Eppure non è così per la Regina d’Inghilterra che al seguito si trascina anche un medico con annesso defibrillatore. Ironia a parte, è risaputo che i protocolli riguardanti i membri della Royal Family sono numerosissimi, tra questi ve ne sarebbero numerosi che hanno a che vedere i viaggi. Il primo e più noto fra tutti è quello in base al quale ogni membro della famiglia deve viaggiare per conto proprio e questo per preservare la dinastia. Poniamo il caso, infatti, che si verifichi un incidente mortale: se i membri della Royal Family si trovassero tutti sullo stesso mezzo l’intera dinastia e la linea successoria verrebbe sradicata.

Ci sono poi regole che a prima vista sembrerebbero del tutto bizzarre ma che in realtà come ogni cosa hanno un fondamento logico, come il contenuto della valigia della Regina. Sua Maestà, infatti, in ogni suo viaggio deve portare con sé una sacca di sangue: in caso di emergenza alla Regina verrebbe immediatamente effettuata una trasfusione eliminando dei tempi di attesa che potrebbero risultare fatali. Ma non è tutto, non può mancare un abito nero: qualora venisse, infatti, a mancare un parente Elisabetta II non sarebbe colta impreparata.

Leggi anche —> Deciso il destino di Harry e Meghan: la Regina si è pronunciata