I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il lunch match della 21esima giornata di Serie A Milan-Udinese, in programma domenica 19 gennaio alle ore 12:30.

Dopo gli anticipi del sabato, la domenica calcistica di campionato si apre con il consueto lunch match che oggi vede opposte Milan ed Udinese. L’incontro, valido per la 21esima giornata di Serie A, è in programma alle 12:30 allo stadio San Siro di Milano, dove si attendono 60mila spettatori. I padroni di casa, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Spal e da quello in campionato contro il Cagliari, sono a quota 25 in classifica e cercano punti per ridurre il gap dal sesto posto, ultima posizione che garantisce l’accesso alle competizioni europee, che attualmente è di soli 4 punti. L’Udinese, invece, a solo un punto di distacco dai rossoneri, vuole risollevarsi dopo il pesante KO in settimana contro la Juventus e allontanare il più possibile la zona rossa.

Milan-Udinese: dove vedere l’incontro in tv e streaming

La sfida in programma alle 12:30 è una delle tre gare di giornata che saranno trasmesse in esclusiva da DAZN. La piattaforma del gruppo Perform può essere attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico. Il lunch match del 21° turno di campionato sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan-Udinese: i precedenti tra le due compagini in Serie A

Quello di oggi sarà il 90° confronto tra le due società nella massima serie. Le statistiche pendono nettamente a favore del club rossonero che ha trionfato in 39 occasioni, mentre sono 17 i successi dei friulani, compreso quello dell’andata terminato 1-0, 33 i pareggi complessivi. Il divario si allarga per quanto riguarda gli incontri (44) disputati tra le mura amiche rossonere: 24 vittorie per il Milan, contro le 5 dei bianconeri, 15 i pareggi. Nelle 89 gare giocate sino ad oggi sono stati messi a segno ben 237 gol: 150 dal Milan e 87 dall’Udinese.

Milan-Udinese: l’arbitro del lunch match

Per Milan-Udinese è stato designato l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Santoro. Il quarto uomo è Prontera ed al Var ci saranno Calvarese e Di Iorio.

Milan-Udinese: le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

