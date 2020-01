Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 19 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Un vortice di alta pressione sta per accedere sull’Italia, mentre le correnti fredde affluite nei giorni scorsi dal Baltico si spostano verso la Spagna, dove il tempo sarà instabile e nevoso. Sull’Italia quindi la pressione alta torna a farla da padrona, anche se le correnti fredde da Est portano qualche fenomeno sul versante adriatico.

In serata si segnala qualche nevicata sull’Appennino toscano anche a quote basse, mentre la Sardegna sarà interessata da piogge fino alla giornata di domani. Cieli poco nuvolosi sul resto della penisola, con temperature minime fra 1 e 3° al Nord, fra 6 e 11° al Centro-Sud.

Lunedì 20 gennaio cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, nuvole in transito al Sud, con possibilità di brevi piogge sulla Calabria jonica. Temperature massime comprese fra 8 e 13°. Come riporta 3Bmeteo.com i venti saranno tesi, anche forti dai quadranti orientali, specie sui bacini più occidentali che risulteranno molto mossi o localmente agitati.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

A Nord di Parma code in A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – entrambe le direzioni) in uscita a Fidenza per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) chiusura ai mezzi pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Pineto e Pescara Nord.

A Nord di Caserta si segnala vento forte sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello.