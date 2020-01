Come ormai da tradizione, la showgirl Anna Falchi ha pubblicato una foto bollente sul proprio profilo Instagram per festeggiare la vittoria della Lazio che ieri ha battuto per 5-1 la Sampdoria.

La Lazio ieri ha aperto la 21esima giornata di campionato schiantando in casa la Sampdoria con un sonoro 5-1. I biancocelesti hanno messo in cassaforte l’undicesima vittoria di fila in campionato e si sono riavvicinati a Juventus ed Inter che, scenderanno in campo oggi e si trovano rispettivamente a più tre e più uno in classifica. Come di consueto, la showgirl Anna Falchi ha voluto festeggiare il successo della Lazio, sua squadra del cuore, postando una foto sul proprio profilo Instagram che ha mandato in visibilio i suoi fan.

La Lazio strapazza in casa la Sampdoria ed Anna Falchi pubblica il consueto scatto bollente su Instagram: “E si continua a volare, grande Lazio”

La showgirl Anna Falchi ha pubblicato una nuova foto su Instagram che ha fatto impazzire i propri fan. L’attrice ed ex modella, come ormai di consueto, ha postato sulle storie del suo profilo social uno scatto bollente per festeggiare la vittoria della Lazio che ieri, nel primo anticipo della 21esima giornata di Serie A, ha battuto con un roboante 5-1 tra le mura dell’Olimpico la Sampdoria. I biancocelesti hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, che ormai li vede di diritto proiettati nella lotta Scudetto, piazzandosi a meno tre dalla capolista Juventus ed a meno uno dall’Inter, rispettivamente impegnate oggi contro Parma e Lecce. Anna Falchi ha, dunque, deciso di festeggiare pubblicando una foto senza veli con indosso solo la sciarpa della sua squadra del cuore accompagnata dal messaggio: “E si continua a volare, grande Lazio” omaggiando anche il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, ieri autore di una straordinaria tripletta. Come riporta la redazione di Leggo, la showgirl aveva dichiarato in passato che quella di pubblicare uno scatto dopo i successi biancocelesti è divenuta una tradizione: “Ormai la metto per scaramanzia, me lo chiedono i tifosi”.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera punta un giocatore della Juventus