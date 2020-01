Serafina Scialò, prima moglie di Umberto Tozzi, è stata ritrovata priva di vita all’interno della propria abitazione: la donna non si sarebbe presentata a lavoro per giorni.

Serafina Scialò, prima moglie di Umberto Tozzi, è venuta a mancare all’età di 63 anni. La donna con cui il cantante torinese si era sposato nel 1979 e da cui aveva avuto il suo primo figlio, Nicola Armando, è stata ritrovata priva di vita all’interno del proprio appartamento. Il corpo della Scialò è stato rinvenuto il 17 gennaio scorso, dalle forze dell’ordine e dai soccorsi, i quali allertati da amici e parenti, poiché la donna non si presentava sul posto di lavoro da giorni, hanno fatto ingresso nella sua abitazione forzando la porta d’ingresso. Non si conoscono le cause della morte: secondo l’ipotesi più accreditata potrebbe essersi trattato di un malore, esclusa dagli inquirenti la possibilità che sia stato un suicidio.

Lutto per Umberto Tozzi: morta la prima moglie Serafina Scialò

Serafina Scialò da giorni non si presentava all’Educandato Uccellis di Udine, il suo posto di lavoro, ed amici e parenti non riuscivano ad avere più sue notizie. La sospetta circostanza ha reso necessaria la chiamata a soccorsi ed alle forze dell’ordine i quali hanno fatto ingresso all’interno dell’abitazione della donna effettuando la tragica scoperta. Forzata la porta dell’appartamento è stato rinvenuto il corpo privo di Serafina Scialò, morta per cause ancora da accertare: secondo gli inquirenti sarebbe da escludere l’ipotesi del suicidio, essendo molto più plausibile quella delle cause naturali. La 63enne, riporta Il Messaggero Veneto, si era recata per l’ultima volta presso il posto di lavoro prima delle festività natalizie che a causa delle ferie avrebbe riiniziato le proprie attività solo qualche giorno fa, ma la donna non vi avrebbe più fatto ritorno. Serafina Scialò sarebbe deceduta giorni prima del suo rinvenimento avvenuto lo scorso 17 gennaio.

Umberto Tozzi e Serafina Scialò si erano sposati nel 1979 per poi separarsi qualche anno dopo nel 1984: il loro matrimonio, seppur durato solo 5 anni, ha visto dare alla luce Nicola Armando. Tozzi dopo la fine dell’amore con la prima moglie, nel 1995 si è risposato con Monica Michelotto dalla quale ha avuto la sua seconda figlia Natasha. Il cantante torinese, divenuto celebre con Gloria nel 1979 e la canzone Ti Amo, ha conquistato la vittoria a Sanremo nel 1987 insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggieri con il brano Si può dare di più.

Leggi anche —> Grave lutto per la campionessa di tuffi Tania Cagnotto