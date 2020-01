La Bmw conquista il secondo successo consecutivo in Formula E all’ePrix di Santiago: Maximilian Guenther è il vincitore più giovane di sempre

Vittoria all’ultimo respiro per Maximilian Guenther, che proprio all’ultimo giro dell’ePrix di Santiago centra il sorpasso decisivo su Antonio Felix Da Costa. Per il tedesco, che ha soli ventidue anni di età, si tratta della prima vittoria in Formula E, nonché della più giovane nella storia della categoria per monoposto elettriche. Con questo risultato si conferma il grandissimo inizio di stagione per la Bmw i Andretti Motorsport, al secondo successo consecutivo.

“Per me è un sogno che si avvera”, ha commentato il vincitore Guenther. “Abbiamo dovuto gestire la gara in condizioni torride e poi lottare fino al traguardo. Non avendo fatto una grande partenza, dal lato sporco della pista, che mi è costato diverse posizioni, ho utilizzato con molta attenzione la potenza extra dell’Attack Mode. Questo mi ha permesso, alla fine, di prendere il comando. Con queste temperature era importante anche tenere un occhio sulla batteria. Lo abbiamo fatto alla grande e all’ultimo giro Antonio ha dovuto rallentare un po’ prima di me sul rettilineo. A quel punto ho pensato: ora o mai più, e ho tentato l’assalto. Per fortuna ha funzionato”.

Per Da Costa si tratta invece del primo podio con i colori della Ds Techeetah, davanti al poleman Mitch Evans della Jaguar. Felix Vandoorne, sulla Mercedes, nonostante il sesto posto odierno, si prende il comando della classifica generale.

Formula E, ePrix di Santiago: risultati, classifica e ordine d’arrivo