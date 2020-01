La dirigenza del Milan, secondo un’indiscrezione di calciomercato del giornalista Sandro Sabatini, sembra aver messo nel mirino il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can.

Oggi, dopo gli anticipi del sabato, prosegue la 21esima giornata di campionato con varie sfide in programma. Mentre le squadre scenderanno in campo a caccia di punti, le dirigenze sono impegnate nelle trattative della sessione invernale di calciomercato, utile ai club per rinforzare le rose per la volata finale della stagione. Il Milan, impegnato contro l’Udinese, dopo gli acquisti di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, sembra essere pronto ad un nuovo colpo che possa andare a puntellare la rosa di mister Pioli, in lotta per un posto in Europa. Secondo il noto giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Juventus, Emre Can che non rientrerebbe più nei piani del tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole rinforzare il centrocampo: nel mirino Emre Can della Juventus

La finestra di calciomercato invernale sta regalando diversi colpi di scena per i vari tifosi che seguono attentamente le trattative delle società. Uno di questi sicuramente è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan dopo 7 anni e mezzo. Il club rossonero, che oltre al centravanti svedese ha acquistato anche Kjaer e Begovic, sembrerebbe intenzionato a puntellare anche il centrocampo della rosa di mister Pioli. Tra i nomi in lizza, secondo quanto affermato dal giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini nel corso della sua rubrica #AskSabatini, ci sarebbe anche il centrocampista della Juventus, Emre Can. Il tedesco, classe 1994, arrivato a Torino a parametro zero a giugno 2018, non rientrerebbe più nei piani del tecnico Maurizio Sarri che sino ad oggi lo ha schierato in campo solo in 8 occasioni, 2 da titolare per un complessivo di 279 minuti, escludendolo anche dalla lista Champions per la fase a gironi. Sabatini durante la sua rubrica ha spiegato: “Mi risulta che Emre Can sia interessato al Milan, ma soprattutto i rossoneri sono interessati al tedesco. La Juventus vuole trovare una sistemazione al centrocampista al di là delle dichiarazioni ufficiali”. Il cartellino dell’ex Liverpool, si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri potrebbero lasciarlo partire per trovare più spazio, anche ad una cifra inferiore tra i 30 ed i 35.

