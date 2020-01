Valtteri Bottas chiude nono alla sua seconda partecipazione all’Artic Lapland Rally, grazie ad un’entusiasmante rimonta dal ventiduesimo posto

La seconda esperienza di Valtteri Bottas nel mondo dei rally si conclude con un buon piazzamento. Il portacolori della Mercedes in Formula 1 ha chiuso infatti al nono posto la sua partecipazione all’Artic Lapland Rally, a cui ha preso parte per la seconda volta dopo aver conquistato un quinto posto (e la vittoria di una prova speciale) nella passata edizione.

Ad arricchire la gara del finlandese, quest’anno, è stata però un’entusiasmante rimonta: nella prima delle due giornate, infatti, Bottas aveva perso oltre tre minuti nel corso della quinta prova speciale, ritrovandosi appena al ventiduesimo posto nella classifica generale. Al sabato, però, Valtteri, alla guida della sua Citroen Ds3 Wrc Lk6, è riuscito a recuperare fino alla top ten, chiudendo comunque il rally a quasi dieci minuti dal vincitore.

Another @Tunturirally finished 🚙💨

After a messy day 1 and 22nd overall we managed to get back into top 10 with Timo although completely new and challenging conditions for me. Learned a lot. And had fun 💪🏼

🙏🏼 @PH__Sport @WestproCCOy @AbloyOy @AKKMotorsport @pirellisport #VB77 pic.twitter.com/egTqwFRN7I

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) January 19, 2020