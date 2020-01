Una bambina di soli 6 anni di Pozzo D’Adda (Milano) è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo aver accusato un malore nella vasca da bagno che l’ha fatta finire sott’acqua.

Dramma a Pozzo D’Adda, piccolo comune in provincia di Milano, dove nel pomeriggio di venerdì una bambina di soli 6 anni è stata ricoverata in ospedale ed adesso sarebbe in gravissime condizioni. La piccola, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella vasca da bagno ed è finita sott’acqua. Ad accorgersi della piccola è stata la madre che ha immediatamente allarmato i soccorsi del 118 giunti presso l’abitazione.

Dramma in provincia di Milano, bambina accusa un malore nella vasca da bagno e finisce sott’acqua: ricoverata in gravissime condizioni

Una bambina di soli 6 anni di Pozzo D’Adda, in provincia di Milano, si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Milano Today e dalla stampa locale, nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella vasca da bagno di casa ed è finita sott’acqua. A ritrovare la bambina senza sensi è stata la madre che, entrando in bagno per controllare la figlia, si è accorta di quanto fosse accaduto ed ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuto lo staff medico del 118 che dopo essere riusciti a rianimare la bimba, come riporta Milano Today, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale dove ora si trova in condizioni critiche ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La piccola in passato aveva avuto alcuni problemi di salute ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vaprio che adesso si stanno occupando delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Attualmente, come scrive la redazione di Milano Today, non sono stati emessi provvedimenti nei confronti dei genitori dalla Procura, informata sui fatti dai militari dell’Arma.

