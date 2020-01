La bellissima Wanda Nara non si nasconde agli occhi dei suoi tanti followers. Ecco per loro in regalo diversi scatti in cui appare sensuale ed ammaliante.

Dopo Milano, Parigi. Wanda Nara va alla conquista della capitale francese, dove dalla scorsa estate gioca suo marito. Infatti Mauro Icardi è da quasi cinque mese un calciatore del Paris Saint-Germain, dopo il prestito frettoloso concluso nelle ultime ore di calciomercato estivo 2019. E questo ‘esilio’ ricevuto dall’Inter alla fine si sta rivelando profittevole per tutte le parti in causa. L’attaccante argentino infatti sembra proprio felice in questa sua esperienza in Francia. Ed anche la moglie Wanda non sembra essere da meno. Gli impegni lavorativi in televisione e non continuano ad essere numerosi. Lei non si tira indietro poi quando si tratta di scoprirsi. Come ci dimostra nel corso di un recente servizio fotografico realizzato in riva alla Senna ed ai piedi della Tour Eiffel. Lei si sbottona fino al massimo concepibile, e provoca e seduce con lo sguardo ed il corpo. Le parole non servono, molto meglio le immagini.

Wanda Nara, gli scatti che riscaldano l’inverno parigino

Visualizza questo post su Instagram Notte 🦅 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Gen 2020 alle ore 2:02 PST

Visualizza questo post su Instagram Cree en ti mismo y serás imparable ⚡️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Gen 2020 alle ore 2:21 PST

Visualizza questo post su Instagram Soñando despierta Un post condiviso da Wanda (@wanda_icardi) in data: 12 Gen 2020 alle ore 4:08 PST

I post che fanno il pieno di ‘mi piace’

Visualizza questo post su Instagram Je veux être ton ‘Bonjour’ préféré et ton plus dur ‘Au revoir’. Un post condiviso da Wanda (@wanda_icardi) in data: 12 Gen 2020 alle ore 1:11 PST

Visualizza questo post su Instagram Iba volando con las alas rotas 🦅 Un post condiviso da Wanda (@wanda_icardi) in data: 16 Gen 2020 alle ore 8:34 PST

Visualizza questo post su Instagram Sunday style Un post condiviso da Wanda (@wanda_icardi) in data: 12 Gen 2020 alle ore 9:25 PST

