Nonostante la brutta esperienza del 2017, Valentino Rossi non ha abbandonato del tutto il motocross: nei giorni scorsi è salito di nuovo in sella

Era il maggio 2017 quando Valentino Rossi, mentre si stava allenando sulla pista di Cavallara, in provincia di Pesaro, scivolò dalla sua moto da cross e si provocò un trauma toracico addominale. Nulla di grave, ma comunque un infortunio sufficiente a compromettere la sua gara di casa, il Gran Premio del Mugello, che si teneva dopo appena una settimana.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Da allora il motocross, una disciplina che il Dottore amava praticare per allenarsi, gli è stata praticamente proibita dai suoi amici e dal papà Graziano Rossi. Troppo pericolosa, come aveva dimostrato la sua disavventura, pur essendo un’attività molto utile per fare pratica ed esercitarsi sui riflessi e sulla resistenza, e che infatti viene prediletta anche da molti suoi colleghi della MotoGP.

Valentino Rossi non abbandona il motocross

Ma evidentemente la brutta esperienza non è bastata a spegnere in Valentino Rossi l’amore per il motocross. Lo ha dimostrato il fatto che già nel giugno scorso, sulla stessa pista del fattaccio, quella di Cavallara, il fenomeno di Tavullia era tornato in sella, divertendosi insieme ad Andrea Dovizioso e ad altri avversari. E così puntualmente, anche in questa fase iniziale delle preparazioni fisiche per la stagione 2020 del Motomondiale, il numero 46 non ha voluto farsi mancare un assaggio di sterrato e di traversi.

Leggi anche —> Cavallara, che sorpresa! Rossi e Dovizioso si allenano insieme

Proprio nei giorni scorsi, stavolta sulla pista Tre Ponti di Ravenna, è tornato in sella ad una moto da cross, stavolta al fianco dei suoi inseparabili allievi della VR46 Riders Academy. Come a dire che, nonostante i buoni consigli dei suoi aiutanti più premurosi del suo entourage, di tanto in tanto una sana dose di rischio se la si può ancora permettere, anche a quasi 41 anni. Basta solo non esagerare…