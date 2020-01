MotoGP | Jorge Lorenzo ha deciso di rispondere duramente ad un tifoso che lo accusava di ostentare la propria bella vita sui social e ha reso pubblico il tutto.

Jorge Lorenzo dopo gli anni vissuti nel Motomondiale si sta finalmente rilassando godendosi la vita. Il rider spagnolo alla fine del 2019 ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni a causa dei tanti infortuni che lo hanno martoriato nell’arco della stagione scorsa.

Lorenzo, che è sempre stato un ragazzo molto social si sta divertendo anche a condividere, giustamente, con i propri fan le tante esperienze che sta vivendo in questo inverno da disoccupato di lusso. Lo spagnolo, infatti, pubblica cene, bolidi e giornate spensierate nella Lugano che da qualche anno lo ha adottato.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo, risposta di fuoco

Un tifoso però ha deciso di punzecchiarlo sull’argomento scrivendogli: “Non so davvero quale messaggio vuoi inviare ai fan del motociclismo. Non mi aspettavo tutta questa serie di immagini che ogni giorno pubblichi. Triste. Penso che non devi mostrare niente a nessuno”.

La risposta di Jorge Lorenzo però non si è fatta attendere: “Non mostro, ne voglio dimostrare niente a nessuno. Semplicemente attraverso le immagini/video mostro ai miei seguaci (appassionati di moto e no) i momenti che per me sono più curiosi, divertenti o straordinari nella vita che sto vivendo. Non sapevo che vedere qualcuno che si diverte ed è felice generi così tanta tristezza (io lo guarderei)”.

Insomma una risposta bella tosta da parte dello spagnolo, che sta vivendo a 1000 questo inverno dopo anni di privazioni vissuti al limite per provare a portare a casa in campionato vittorie e Mondiali come poi ha effettivamente fatto nell’arco della sua intera carriera.

Antonio Russo