In Australia, nel Nuovo Galles del Sud, la zona più colpita dagli incendi, chi lancia mozziconi di sigaretta fuori dal finestrino dell’auto viene multato con sanzioni fino a $ 11.000 e punito con 10 punti di demerito sulla patente di guida. La nuova regola è in vigore dal 17 gennaio 2020, ed è valida sia per gli autisti che per i passeggeri.

Dopo il dramma ambientale avvenuto negli ultimi mesi il governo australiano adotta il pugno duro. Conducenti e passeggeri dovranno evitare lanci di sigarette pericolosi per l’ambiente. Una norma accolta con ampio favore da larga parte della popolazione e dal corpo dei vigili del fuoco. Questi ultimi, ancora impegnati nelle operazioni di soccorso a seguito dei devastanti roghi che da settimane hanno interessato la regione, hanno tenuto a far sapere quanto, quel gesto che può apparire soltanto maleducato, metta a rischio la sicurezza di chiunque si adoperi nelle operazioni antincendio.

Una legge salva-ambiente

I trasgressori, inoltre, potranno essere segnalati anche da chi dovesse essere testimone del gesto. Un numero di telefono, appositamente creato, e un sito, quello del NSW Rural Fire Service, saranno a disposizione per la denuncia delle violazioni. Brian McDonough, presidente dell’associazione dei vigili del fuoco rurali del Nuovo Galles del Sud, ha dichiarato di approvare questa nuova regola perché “questo comportamento sconsiderato mette a rischio la sicurezza dei volontari antincendio“. E ha aggiunto: “Spero che questa mossa induca le persone a riflettere molto attentamente sulle conseguenze delle loro azioni la prossima volta che vanno a scartare una sigaretta accesa.”

Il ministro della Polizia e dei servizi di emergenza David Elliott ha riferito che quest’anno ben 3 incendi sono scoppiati a causa di mozziconi di sigaretta lanciati dagli automobilisti sull’erba secca.

