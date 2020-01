Malgioglio aveva parlato di Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, ma lei da diversi giorni non lascia alcuna traccia ed è ‘svanita’ dai social.

Sono non pochi gli ammiratori di Romina Power che stanno esprimendo preoccupazione nei riguardi della cantante. Infatti la moglie di Al Bano non interagisce più sui suoi canali social – su Instagram in particolare – da circa una settimana. Proprio sette giorni fa la 68enne artista italo statunitense ha lasciato l’Italia per imbarcarsi verso una non precisata località estera. Durante il volo però ha postato una immagine con la seguente scritta. “Mysterious lights in the desert”. Sappiamo quindi che ha sorvolato un deserto. Fatto sta che da allora Romina Power non si è più fatta viva con il suo pubblico. C’è chi pensa che sia tornata a Los Angeles, dove tra l’altro è nata. Eppure di vocifera di una sua presenza assieme ad Al Bano tra poche settimane a Sanremo 2020.

Visualizza questo post su Instagram Mysterious lights in the desert Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Gen 2020 alle ore 2:50 PST

Romina Power Sanremo, Malgioglio aveva svelato la presenza di lei con Al Bano

A parlare della partecipazione al Festival di Romina in coppia con il suo ex marito era stato pochi giorni fa Cristiano Malgioglio. Il cantautore siciliano aveva anche svelato di avere scritto una canzone apposta per loro. Ma i due non fanno parte della lista ufficiale dei 24 partecipanti. Né si sa qualcosa sulla possibilità di vederli in qualità di ospiti.

Visualizza questo post su Instagram Happy new year everyone! Buon anno a tutti!! Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 31 Dic 2019 alle ore 11:10 PST