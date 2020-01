Matrimonio A Prima Vista: Fulvio e Federica, l’inaspettato epilogo

È trascorso quasi un anno da quando è stata registrata l’ultima edizione di Matrimonio A Prima Vista, dove i telespettatori hanno avuto modo di innamorarsi di Fulvio Amoruso e Federica Majorano, una coppia che sembrava avere tutte le basi per un grande amore e dunque anche per un bello e duraturo matrimonio. Dopo il programma i due sono entrati in crisi e, dopo una pausa di riflessione, hanno deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia.

Anna Tatangelo in palestra: fisico scolpito, il web impazzisce –> LEGGI QUI

A rivelarlo è stato Fulvio Amoruso su Instagram con una serie di storie che lo ritraggono insieme alla sua ex moglie al comune dove è stata annunciata la separazione. La coppia è apparsa serena e convinta di aver preso la decisione giusta. Entrambi, comunque, dicono di non essersi assolutamente pentiti della esperienza che hanno avuto. Non sono riusciti a legare ma tra loro è rimasta una bellissima amicizia, infatti hanno partecipato insieme a numerose serate dopo le puntate che sono andate in onda: “Dovrebbero farlo tutti, perché nel bene e nel male, questa esperienza ci ha dato moltissimo”.