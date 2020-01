Dopo la notizia della mancata omologazione al primo tentativo, l’Alfa Romeo ha ricevuto l’ok della FIA per il telaio 2020 della sua F1.

La scuderia del Biscione può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Come per la Ferrari anche per lei è arrivata il via libera dalla Federazione Internazionale dell’Automobile per quanto riguarda lo chassis della C39.

Nelle scorse settimane aveva fatto “scalpore” la bocciatura rimediata dalla scuderia di Hinwil al momento della verifica della robustezza della parte anteriore della monoposto, ma grazie a qualche ritocchino i tecnici elvetici sono riusciti a rientrare nei termini di sicurezza.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI