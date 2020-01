Anna Tatangelo in palestra: fisico scolpito, allenamento bollente – FOTO

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate di sempre. L’abbiamo conosciuta che era soltanto una ragazzina, aveva soltanto quindici anni quando ha partecipato al Festival di Sanremo con Diversamente Fragili. L’abbiamo vista crescere, diventare una donna, madre e una cantante. Per tanti anni è stata nel mirino nell’opinione pubblica per la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio: a causa della loro differenza d’età in molti pensavano che stesse con lui soltanto per un altro scopo. Con gli anni hanno dimostrato di amarsi davvero e di essere una coppia solida.

Ad oggi Anna ha 32 anni ed è una bellissima donna, si tiene in forma grazie all’alimentazione e alla palestra. Proprio ieri ha pubblicato dei video del suo allenamento: addosso aveva una tuta, un top e un fisico scolpito che ha fatto girare la testa ai suoi followers. Le foto del suo allenamento sono diventate assolutamente virale e hanno fatto il giro del web. In molti hanno commentato, e le hanno mandato messaggi per chiederle consigli e addirittura video tutorial in cui si allena per “ispirarsi”. Altri invece si limitano ai complimenti: “Questa sì che è forza di volontà”.