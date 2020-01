Un filmato all’apparenza normale ha permesso a due ammiratori del seguitissimo influencer Alex Griswold di salvare la vita di quest’ultimo. In modo unico.

Lui si chiama Alex Griswold e la sua storia ha dell’incredibile. Questo giovane, di nazionalità statunitense, è diventato una celebrità su Tik Tok, il social network cinese che sta furoreggiando negli ultimi mesi. Sempre più vip ed influencer infatti scelgono di aprire un proprio profilo anche su questa piattaforma. Griswold non è da meno e su Tik Tok già vanta quasi mezzo milione di followers. I suoi video, incentrati il più delle volte sul proprio vissuto quotidiano, piacciono molto. Proprio durante uno di questi è successo qualcosa di imponderabile. Due ammiratori di Alex Griswold hanno notato sulla schiena del giovane dei segni che indicavano la probabile comparsa di un tumore della pelle. Si tratta di formazioni pigmentose di colore scuro, con Alex che mai aveva avuto la premura di far controllare.

LEGGI ANCHE –> Mihajlovic racconta la leucemia: “nessuno deve vergognarsi della malattia”, video

Alex Griswold, due followers gli hanno salvato la vita così

All’indomani della pubblicazione di questo filmato, avvenuta a dicembre 2019, l’influencer ha ricevuto due messaggi distinti e separati da altrettanti ammiratori. Entrambi gli avevano consigliato di chiedere un consulto ad un dermatologo. Detto fatto, ed Alex ha appreso che quei segni stavano per tramutarsi in una forma tumorale della pelle. Attraverso un apposito intervento, ora sono stati eliminati e la salute di Alex è al sicuro. Lui ovviamente non ha mancato di ringraziare queste due persone che hanno certamente contribuito, se non a salvargli la vita, sicuramente a rendergliela meno difficile. Del resto lui stesso afferma questo. “Il mio medico mi ha detto che coloro che mi hanno avvertito, molto probabilmente mi hanno salvato la vita. Che dire, questo dimostra che il mondo è ancora un bel posto dove vivere”.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | figuraccia al GF Vip | “Ora baciala se hai coraggio”