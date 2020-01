MotoGP | Giacomo Agostini ha ricordato che molti anni fa fu lui il primo a vincere nel Motomondiale indossando una maglia gialla e il 46 oggi di Valentino Rossi.

Giacomo Agostini è, ancora oggi, il pilota più vincente nella storia del motociclismo. Negli anni passati, quando Valentino Rossi ha cominciato a mettere insieme vittorie a raffica in tanti hanno paragonato i due e un po’ come nel calcio per il dualismo tra Maradona e Messi la cosa ha enormemente diviso gli addetti ai lavori.

Come riportato dai colleghi di “Fanpage.it” Agostini ha svelato alcuni interessati aneddoti che lo legano al Dottore: “All’inizio della mia carriera io ho corso in Spagna con il 46. Avevo la maglia gialla e il 46 e ho vinto. Il casco con cui ho vinto diversi campionati del mondo, il casco a scodella, ce ne sono 2 al mondo lo stavo per vendere perché mi avevano offerto una cifra alla quale era difficile dire di no”.

Ago ricorda la sua vittoria perduta

L’ex pilota ha poi proseguito: “Durante la notte però ho poi riflettuto e ho pensato che forse era meglio lasciare a lui i soldi. Un giapponese mi aveva offerto 120mila dollari, un casco che avevo pagato 2 euro. Io ho ottenuto 123 vittorie, ho anche la coppa. Me l’ero dimenticata, è stato uno spagnolo che guardando ha trovato che io avevo vinto nel 1977 a Hockenheim una gara del Campionato del mondo, quindi l’ho vinta”.

Infine Agostini ha così concluso: “Nella mia griglia dei sogni metterei Hailwood, Kenny Roberts, metterei Valentino, Marquez, poi Phil Read. Una gara avevo mio fratello davanti e avevo paura a superarlo, avevo paura si facesse male e pensavo a mia madre a cosa avrei dovuto dirgli se fosse caduto. Ero molto preoccupato e infatti gli dissi di non fare la mia categoria perché non potevo passare le gare a pensare alla sua sicurezza.

Antonio Russo