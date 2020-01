Scoppia la polemica attorno a Wanda Nara ed a quanto esclamato da quest’ultima durante la diretta del ‘Grande Fratello Vip 4’. “Ma chi crede di essere?”.

Al ‘Grande Fratello Vip 4’ Wanda Nara è rimasta coinvolta in una brutta vicenda. La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, è finita infatti al centro di un vespaio di polemiche. Il tutto è nato dopo una dichiarazione ritenuta controversa da non pochi telespettatori del reality show di Canale 5. In diversi le hanno dato della “cafona inqualificabile” sui social network. Tutta colpa di quanto successo in occasione della diretta della terza puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’. Durante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini si parlava ad un certo punto di baci nella casa. E Wanda Nara, che ricopre il ruolo di opinionista in studio assieme a Pupo, stava scherzando proprio con quest’ultimo.

Wanda Nara: “Bacia Barbara Alberti se hai coraggio”

“A te tocca Barbara Alberti, voglio proprio vedere come la baci”, avrebbe detto la 33enne argentina al cantante originario della provincia di Arezzo. Una frase che non è sfuggita all’attenta platea del GF Vip 4. E subito su Twitter in particolare e sugli altri social network è scoppiata la polemica. Anche perché la stessa Barbara Alberti pare abbia sentito il commento. I telespettatori del programma protestano contro la modella argentina. “E questa che sarebbe, una offesa? Ma che cafona”. E si legge anche dell’altro. “Wanda ha parlato di Barbara Alberti come se si trattasse di un pegno da dover pagare. Un atteggiamento davvero inqualificabile il suo”. C’era chi si attendeva una risposta dalla signora Icardi, ma finora tutto tace.

