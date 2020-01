Wanda Nara, su Instagram, come al solito propone scatti sensuali e provocanti: il dettaglio manda letteralmente fuori di testa i fan

Si riparte a tutta velocità, nel 2020, per Wanda Nara. Dopo le meritate vacanze natalizie ai tropici, la showgirl argentina ha ripreso con le sue molteplici attività. Per la protagonista di Tiki Taka, anche un ruolo importante come opinionista del Grande Fratello Vip. Il tutto, facendo costantemente la spola tra Milano e Parigi, dove si gode la sua nuova vita con Mauro Icardi. Sotto la Torre Eiffel, Wanda è protagonista di numerosi servizi fotografici, documentati sul suo profilo Instagram. La bellezza e sensualità ne risultano, come sempre, esaltanti, lei, al solito, ci mette del suo, con quel tocco in più che non guasta. Negli ultimi scatti, sulle rive della Senna, vediamo una Wanda provocante come non mai. In una foto, lascia cadere la giacca, dando le spalle all’obiettivo e rimanendo in lingerie intima. Nell’altra, pur indossando la giacca, la lingerie in realtà non c’è e lei è senza veli al di sotto dell’indumento. Non a caso, viene maliziosamente lasciato in vista un dettaglio particolare e conturbante, vale a dire il tatuaggio sull’inguine, che richiama un po’ la famosa ‘farfallina’ di Belen. Un dettaglio che richiama sicuramente l’attenzione, facendo davvero girare la testa e lasciando il giusto all’immaginazione.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara esplosiva senza veli – FOTO