F1 | Mick Schumacher dopo la sua prima stagione in F2 è candidato ai Laureus 2020. Il tedesco potrebbe portare a casa il prestigioso premio.

Mick Schumacher è pronto a vivere una stagione importante in F2. Il giovane tedesco, infatti, nel caso in cui dovesse mostrarsi competitivo potrebbe guadagnarsi il pass per arrivare in F1. Per ora il figlio del 7 volte campione del mondo è già entrato nel programma giovani Ferrari e in futuro potrebbe vestire proprio la stessa tuta che ha fatto grande il padre.

Dopo il campionato F3 vinto due anni fa, Mick Schumacher è passato nel 2019 in F2 e al primo anno ha subito vinto una gara mostrandosi per larghi tratti competitivo con i primi della classe. Purtroppo per lui l’inesperienza e la tanta sfortuna lo hanno penalizzato nell’arco dell’annata, ma da questo 2020 il tedesco vuole tentare di vincere il titolo.

Mick Schumacher rincorre i Laureus

Intanto però il pilota teutonico in questo inverno potrebbe vincere già un titolo. Mick Schumacher, infatti, è in lizza per i Laureus 2020, un trofeo importantissimo per il quale il tedesco è in lizza.

Il figlio del 7 volte campione del mondo può essere votato sino al 22 gennaio, infatti, ha pubblicato sui propri profili social il link per essere votato. Qualora dovesse arrivare questo premio sarà sicuramente una grande soddisfazione per mamma Corinna, che non vede l’ora di vedere il figlio in F1, magari proprio con quella tuta rossa, che tanta felicità ha regalato alla famiglia Schumacher.

Antonio Russo