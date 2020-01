Nicola Savino contro Elisabetta Gregoraci: il conduttore risponde alla showgirl, furiosa per essere stata esclusa dal Dopofestival, video.

Elisabetta Gregoriaci si è scagliata contro Nicola Savino che l’avrebbe esclusa dal Dopofestival per l’ideologia politica del suo ex marito, Flavio Briatore. Nicola, però, smentisce e spiega di aver fatto una scelta artistica. “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino”, ha detto.