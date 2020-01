Sanremo 2020, al Festival della canzone italiana un testo pronto a far discutere: un cantante si scaglia apertamente contro Salvini

Il Festival di Sanremo 2020 sta già facendo molto discutere, nonostante manchino poco meno di tre settimane al via della kermesse della canzone italiana. Dopo le polemiche legate alla presentazione delle vallette da parte del conduttore Amadeus, ora il fuoco si sposta su uno dei cantanti in gara. Sul palco dell’Ariston ci sarà infatti il giovane rapper romano Junior Cally. Con la sua canzone ‘No grazie’, si scaglierà contro molti personaggi della scena politica, in particolare contro Matteo Salvini e Matteo Renzi. Al ‘Corriere della Sera’, in un’intervista, spiega: “La politica ormai sta su internet, è pieno di populisti che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate a casaccio, senza invece uno studio approfondito. In un passaggio parlo di razzismo e mojito e di qualcuno che da sconfitto ricrea un partito presentando cose vecchie sotto una nuova veste. La politica ormai è solo attenzione ai social e voglia di apparire. 5 Stelle e sardine? Non mi rappresenta nessuno, ma nemmeno posso dire che non me ne frega nulla della politica”.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2020, Amadeus rompe il silenzio: i nomi delle vallette – VIDEO