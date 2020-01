I fan di Romina e Albano continuano a sperare che i due tornino insieme e potrebbero non sbagliare: una frase di lei li fa commuovere.

Loredana Lecciso posta spesso scatti con il suo ex, Albano Carrisi, nella casa di quest’ultimo in Puglia. Fra i due sembra esserci un buon rapporto e i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma. Secondo i fan di un’altra coppia, quella Albano e Romina, per Loredana però non ci sarebbe alcuna speranza.

Su cosa basano questa teoria? Durante il concerto di fine anno su Rai 1 a Matera, condotto da Amadeus, fra Al Bano e la cantante statunitense è apparso un feeling particolare. Mentre Romina aveva iniziato a cantare Felicità Al Bano la guardava con emozione e i due si sono scambiati poi degli sguardi intensi.

Romina e Albano di nuovo insieme? La frase di lei accende i fan

Quando il conduttore ha chiesto a Romina se avesse freddo a causa della temperatura esterna, vicina allo zero, lei ha risposto che quando canta con Al Bano a fianco non sente mai freddo. Alcuni fan della coppia si sono addirittura commossi a questa che è sembrata una dichiarazione d’amore in mondo visione.

Il giorno dopo Al Bano e Romina hanno trascorso del tempo insieme: sono stati avvistati mentre consumavano un pranzo a base di funghi e selvaggina in un ristorante chiamato “La casa di caccia”, tra le montagne della Basilicata, vicino a Matera.

I fan hanno interpretato bene la scena andata in onda a L’Anno che verrà?. Anche ad un recente concerto ad Atlantic City Albano Carrisi ha abbracciato la sua ex moglie, che lo ha guardato divertita. I due in questa occasione si sono anche stretti la mano, hanno ballato abbracciati e si sono perfino sfiorati le labbra. Un’intimità che tra loro non si vedeva da tempo.

Teresa Franco