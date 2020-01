Raffaella Fico, dopo le feste natalizie, torna a fare allenamento per tenersi in forma: il video è malizioso e mostra le sue curve

Le vacanze di Natale sono ormai un ricordo che si va affievolendo e si è tornati da un po’ alla routine quotidiana. Riprende le consuete attività anche Raffaella Fico, che dopo essersi concessa qualche lusso nel corso delle festività riprende con uno dei suoi hobby preferiti, ossia la palestra. La showgirl napoletana ama prendersi cura di se stessa e tenersi in forma e così si rimette al lavoro. Su Instagram, documenta il suo workout con un video condiviso con i propri followers. Un video in realtà piuttosto malizioso e che ammicca non poco ai suoi tanti ammiratori. L’obiettivo è infatti puntato sul generoso decolletè di Raffaella, che del resto, come sappiamo, non nasconde certo la sua sensualità e la sua vena provocante. Le curve della bella partenopea, al solito, fanno furore.

