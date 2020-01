I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la sfida di cartello della 21esima giornata di Serie A Napoli-Fiorentina, in programma sabato 18 gennaio alle ore 20:45.

Andati in archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, torna in campo la Serie A per la 21esima giornata. Il turno di campionato si aprirà domani come di consueto con tre anticipi, tra cui spicca la gara di cartello Napoli-Fiorentina, in programma alle 20:45 allo stadio San Paolo. I partenopei, reduci dal successo per 2-0 in Coppa Italia per 2-0 contro il Perugia, voglio ritrovare la vittoria in campionato dopo i due pesanti KO subiti contro Inter e Lazio, rispettivamente in casa ed in trasferta. Servono punti, dunque, punti al Napoli che a causa del basso rendimento di questa prima parte di stagione, è scivolato all’undicesimo posto in classifica, a meno 11 dalla zona Champions e a meno 24 dalla vetta. La Fiorentina, anch’essa protagonista di un girone d’andata abbastanza deludente, si trova tre gradini più in basso in classifica e ad altrettante lunghezze rispetto al Napoli ed è a caccia di punti per provare ad acciuffare la zona Europa.

Napoli-Fiorentina: dove vedere la sfida del San Paolo

La gara di cartello della 21esima giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La piattaforma del gruppo Perform può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. Il match potrà essere seguito anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli-Fiorentina: i precedenti tra le due società

Sono 139 gli incontri disputati sino ad ora tra le due società nella massima serie, l’ultimo, andato in scena durante il girone d’andata, si è concluso con uno 0-0. Il computo totale dei precedenti pende leggermente in favore del club viola che ha conquistato 52 successi, contro i 48 dei partenopei, mentre 39 sono i pareggi complessivi. Si ribaltano le statistiche per quanto riguarda le gare giocate in casa del Napoli (69): 32 vittorie azzurre, 16 della Fiorentina e 21 i pareggi. Infine, le reti realizzate sino ad ora nei 139 confronti sono in totale 324: 149 messe a segno dal Napoli e 175 dai Viola.

Napoli-Fiorentina: l’arbitro del big match

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Fabrizio Pasqua, della sezione AIA di Tivoli, che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Paganessi e Colarossi. Quarto uomo ufficiale della sfida è Abisso, mentre al Var saranno presenti Fabbri e Bindoni.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di un top player: possibile super scambio