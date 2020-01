Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 17 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Arrivano le prime piogge sul Nordovest dell’Italia, che nel corso della notte si estenderanno su quasi tutto il Settentrione e il Centro. Previste nevicate oltre gli 800 metri sulla fascia alpina, oltre i 1200 metri sull’Appenino. Al Sud ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con banchi di nebbia che interesseranno le località fra Salento e Basilicata jonica. Temperature minime in leggero calo, comprese tra 2 e 7° al Centro-Nord, fra 7 e 11° al Sud e sulle Isole.

Sabato 18 gennaio schiarite sul Nordovest, peggiora invece sul versante adriatico. Tempo instabile al mattino anche al Sud, con fenomeni che andranno ad esaurirsi in tarda serata. In mattinata qualche pioggia raggiungerà Campania e Calabria tirrenica, poi anche nordest Sicilia. Quota neve intorno a 700/800m su Alpi orientali, 700/1000m sull’Appennino settentrionale, 1000/1300m su quello centrale. Inizieranno a calare le temperature al Centro-Nord. Massime fra 7 e 12° al Centro-Nord, comprese tra 11 e 16° al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano. Code a tratti sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Traffico bloccato sulla A7 Serravalle-Genova, verso Milano il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, per intervento elisoccorso, ci sono 3 km di coda verso Milano e coda in direzione di Genova, per un tamponamento tra 1 pesante e 1 autovettura avvenuto al km 91. Si consiglia di uscire a Isola del Cantone e per i mezzi pesanti a Ronco Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Vignole Borbera.

A Roma traffico rallentato sulla A24 Roma-L’Aquila Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.