Melissa Satta sta male: la rivelazione sulla sua salute

Non solo una velina: Melissa Satta è conosciuta al grande pubblico per aver ricoperto questo ruolo a Striscia la Notizia, ma da allora la carriera della showgirl è stata in continuo miglioramento. Melissa è nata a Boston ma è italiana a tutti gli effetti, e per molti rappresenta un vanto, un orgoglio perché si tratta di una bellezza davvero irripetibile. La modella infatti vanta oltre quattro milioni di followers su Instagram e, proprio attraverso questo social network, ha rivelato di avere dei problemi di salute.

Laura Pausini senza intimo: lo scandalo che ha fatto parlare il mondo –> LEGGI QUI

Alla fine, facendo i vari controlli e tutto, ha scoperto di essere intollerante ad alcuni alimenti e in particolare a quelli che contengono il lattosio. “Negli ultimi mesi sono stata costretta a eliminare tante cose. Latte, burro, formaggi, il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute”. La modella è stata dunque costretta a ricorrere a delle nuove abitudini. Adesso che i problemi di salute sembrano essere passati, è tornata più presente che mai sui social per incantare i suoi amati followers.