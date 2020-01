Il conduttore del talk Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio, ha avuto un malore: vediamo ora come sta e chi lo ha sostituito.

Paolo Del Debbio si è sentito male in diretta mentre stava conducendo il programma Dritto e Rovescio, ieri 16 gennaio. All’incirca dopo 2 ore dall’inizio della trasmissione Il conduttore ha dovuto lasciare il programma a causa di un dolore alla gamba che è non gli permetteva più di rimanere in piedi. Del Debbio ha spiegato che aveva già questo dolore alla gamba prima della messa in onda ma pensava di riuscire a sopportarli durante la puntata e invece non è stato così.

Malore in diretta di Paolo del Debbio: come sta ora il conduttore di Dritto e Rovescio

La conduzione di questa puntata è stata portata a termine da Marcello Vinonuovo al quale lo stesso Del Debbio ha espresso tutta la sua stima. Dalla trasmissione non sono pervenute informazioni in merito alla salute Del Debbio, che ha spiegato di aver bisogno di riposo, né se sarà presente alla prossima puntata.

Marcello Vinonuovo lavora per la Mediaset da 12 anni, è stato inviato di Studio Aperto e ha collaborato con il Tgcom4 e Videonews. Sempre alla Mediaset, ha collaborato in trasmissioni come Quinta Colonna e Matrix. Marcello Vinonuovo ha anche condotto Dalla vostra parte nel 2017.

Teresa Franco