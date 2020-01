Lewis Hamilton lancia un avvertimento ai suoi avversari: “Nel 2020 sarò una macchina”. In palio ci sono i record del grande Michael Schumacher

“Quest’anno sarò una macchina, ad un livello più alto rispetto a quello che ho mai raggiunto fino ad ora”. Se a pronunciare queste parole è nientemeno che Lewis Hamilton, uno che fino ad ora ha già vinto sei campionati del mondo di Formula 1, è inevitabile che per tutti i suoi avversari ci sia da tremare.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Parole che suonano come una minaccia ma anche come un avvertimento: chi pensa che le tante vittorie festeggiate finora abbiano saziato o appagato Lewis, si sbaglia di grosso. Nel prossimo campionato del mondo si ripresenterà al via con la fame di successo di sempre, a maggior ragione dal momento che quest’anno avrà la possibilità di raggiungere e scavalcare il record di Gran Premi e di titoli mondiali vinti dal mito Michael Schumacher.

Il messaggio di Hamilton sui social

Queste parole, il pilota anglo-caraibico della Mercedes le ha scritte direttamente dalla sua villa negli Stati Uniti, e le ha pubblicate nella didascalia di una foto, condivisa sui suoi account ufficiali sui principali social network, in cui si è fatto ritrarre mentre abbraccia uno degli enormi tronchi di legno che ne sorreggono il soffitto.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua dimora e per la vita che conduce: “Non avrei mai potuto nemmeno sognare di possedere una casa come quella che ho oggi”, scrive Hamilton. “Ringrazio dio ogni giorno per avermi dato una famiglia che ha lavorato così sodo per concedermi la possibilità di fare strada. E possedere una casa che amo molto, potermi creare così tanti ricordi meravigliosi mi dà più felicità di quanta avrei mai pensato di potermi meritare. Quando sono qui mi sento in pace, posso concentrarmi, ricostruire la mia mente e il mio corpo in modo da poter tornare anno dopo anno”.

La conclusione di questo lungo messaggio è al miele: “Diffondo l’amore e la positività ovunque vado”. Ma è innegabile che, leggendolo, Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Max Verstappen non abbiano certamente provato sentimenti di affetto nei suoi confronti…

Leggi anche —> Hamilton insegue l’ultimo sogno: diventare attore a Hollywood (VIDEO)