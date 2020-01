Laura Pausini sul palco senza l’intimo: lo scandalo che l’ha segnata – FOTO

Laura Pausini è una delle cantanti più amate di sempre. Sicuramente è un orgoglio per noi italiani: la sua carriera è cominciata quando aveva soltanto quindici anni e si presentò a Sanremo Giovani. Già da lì i telespettatori capirono che si trattava di una ragazza talentuosa e che avrebbe fatto strada. Nella sua carriera si è presa tante soddisfazioni, ma c’è stata una cosa che l’ha particolarmente segnata e si tratta di uno scandalo.

25 anni fa, nel 1994, Laura era agli esordi della sua carriera e realizzò un mega concerto in Perù, dall’altro capo del mondo. In quell’occasione la cantante venne accusata di nudo perché mentre si stava esibendo, la sua vestaglia si ruppe lasciandola a gambe scoperte e prima di mutandine. Una foto che fece davvero scalpore. La verità che molti probabilmente non sanno è che quella foto è stata modificata: purtroppo questa cosa non è stata creduta da tutti e Laura si è portata questo scandalo per tutti questi anni. Ha più volte confessato che l’ha fatta stare davvero male, soprattutto perché si trattava di una fake news.