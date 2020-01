Kate Middleton ha da poco compiuto 38 anni e la Regina Elisabetta ha spiazzato tutti facendole un grandissimo regalo: sfregio a Meghan Markle?

Kate Middleton, lo scorso 9 gennaio, ha compiuto 38 anni. Il giorno prima, Meghan Markle e il principe Harry avevano annunciato l’intenzione di prendere le distanze dalla famiglia reale vivendo per gran parte dell’anno in Canada. Per tale motivo, il regalo che la Regina Elisabetta ha fatto alla moglie del Principe William sta facendo discutere: molti, infatti, lo considerano uno sfregio a Meghan Markle.

Lo strepitoso regalo della Regina Elisabetta a Kate Middleton per il compleanno

Kate Middleton continua ad essere amatissima dagli inglesi. Da quando ha sposato il Principe William a cui ha donato tre eredi, la Duchessa di Cambridge non ha sbagliato un colpo rappresentando perfettamente la famiglia reale in tutte le occasioni ufficiali. Motivo che avrebbe spinto la Regina Elisabetta a farle un regalo davvero speciale per il suo 38esimo compleanno.

La Regina ha donato simbolicamente alla Middleton le chiavi Buckingham Palace concedendole anche il permesso di organizzare una grande feste per celebrare il proprio compleanno il prossimo 20 gennaio.

Un gesto importante per la moglie dell’erede al trono che, in Inghilterra, da qualcuno, è stato considerato anche come uno sfregio nei confronti di Meghan Markle, rea di aver allontanato il Principe Harry a cui la regina è molto legata, dalla sua famiglia.

Il party che si terrà a Buckingham Palace il prossimo 20 gennaio sarà importante anche dal punto di vista politico. Ci sarà, infatti, un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa a cui parteciperà anche Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito e altre personalità importanti della politica inglese.