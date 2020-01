Gemma Galgani beccata a lavoro: senza trucco è irriconoscibile – FOTO

Gemma Galgani è uno dei pilastri di Uomini e Donne. Il trono over è seguitissimo soprattutto grazie a lei: la dama torinese è piuttosto sfortunata in amore e nell’ultimo decennio l’abbiamo vista affrontare tante sventure e delusioni amorose, ma questo non le ha mai impedito di credere nell’amore e di sognare in un principe azzurro. Si è sempre distinta come una donna elegante, dai modi raffinati e dagli interessi nobili.

Per chi non lo sapesse, Gemma coltiva una grande passione ovvero quella per il teatro, in cui lavora da anni come bigliettaia. Si tratta del Teatro Colosseo di Torino. Nella foto la vediamo intenta a fare i conti, gestendo la cassa del teatro. Se ne sta lì, pensierosa, struccata e con un look casual. A tratti è irriconoscibile. Ciò non toglie che Gemma sia una bellissima donna: tra un paio di giorni Gemma compierà 70 anni, un traguardo importantissimo per lei e bisogna dire che i suoi anni se li porta veramente bene. Spegnendo le candeline sulla torta, sognerà sicuramente di trovare quell’amore che ancora non è arrivato e che sogna da tantissimo tempo.