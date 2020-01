La famiglia di Striscia la notizia si allarga: “è nata la piccola Vittoria”. Il dolce annuncio della neomamma che svela: “papà ci porta a casa”.

La famiglia di Striscia la Notizia si allarga con la nascita della piccola Vittoria. Ad annunciarlo è la neo mamma Irene Cioni, ex velina del tg satirico di Striscia la Notizia che, pur avendo lasciato la tv dopo l’addio a Striscia, continua ad essere seguita sui social.

Irene Cioni mamma della piccola Vittoria: fiocco rosa per la famiglia di Striscia la Notizia

Grande gioia per Irene Cioni che è diventata mamma per la prima volta con la nascita della piccola Vittoria. “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…”, ha scritto l’ex velina che ha ballato sul bancone di Striscia insieme a Ludovica Frasca dal 2013 al 2017. “Papà ci porta a casa”, ha poi aggiunto pubblicando una storia su Instagram in cui c’è la sua bambina.

Dopo l’addio al tg satirico, Irene ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo dedicandosi al benessere e alla bellezza e vivendo la sua bellissima storia d’amore con il compagno Giacomo, più grande di lei di 26 anni. Nonostante la differenza d’età, i due sono davvero innamoratissimi e convoleranno presto a nozze come ha confessato la stessa Irene in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv.

“Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia, non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa. Non mi pesa” – aveva raccontato mentre parlando della differenza d’età, aveva aggiunto – “Giacomo è molto giovanile, sia lui sia i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.