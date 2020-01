Francesca Sofia Novello sarà ospite femminile nella quarta serata del Festival di Sanremo, ma la fidanzata di Valentino Rossi già deve fare i conti con il ciclone mediatico.

A scatenare le critiche una frase di Amadeus sulla modella milanese, “scelta anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, rimanendo un passo indietro”. Da qui sono piovute critiche sessiste sul conduttore e direttore artistico del Festival, costretto a chiarire: “Allora forse potevo esprimermi meglio e forse sono stato frainteso. Ma il concetto era un complimento che rifarei: di Francesca Sofia Novello ho apprezzato da subito che, pur essendo all’inizio di una promettente carriera da modella, non avesse mai approfittato della ‘illuminazione’ del suo fidanzato (Valentino Rossi, ndr), dei riflettori puntati su di lui. Tutto qui. L’ho detto male? Forse dovevo dire ‘un passo di lato’ invece di ‘un passo indietro’? Ok. Ma da qui all’insulto sessista ce ne passa”.

Amadeus replica così – parlando con l’AdnKronos – alle polemiche suscitate dalla sua presentazione di una delle primedonne che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Questa polemica mi offende. Io ho enorme rispetto per le donne. L’appellativo di sessista non lo accetto. Come non accetto che mi si dica che sono maleducato. Chi mi conosce sa come mi rapporto alle donne, a quelle della mia famiglia come alle colleghe. È un’accusa senza senso… Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata”.