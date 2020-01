F1 | Fernando Alonso è pronto a nuove avventure. Il pilota spagnolo però avvisa che se tornerà alla Dakar lo farà per vincerla.

Fernando Alonso è stato protagonista di una Dakar decisamente importante. Il pilota spagnolo, infatti, ha subito dimostrato di poter battagliare con i primi della classe. Una grande prestazione per l’asturiano che in futuro tornerà sicuramente a calcare questi palcoscenici.

Come riportato da “Motorsport.com”, Fernando Alonso, a margine della competizione ha così affermato: “Questo è uno dei rally più duro e finirlo era uno dei miei obiettivi. Tutti i giorni sono stato competitivo. Oggi senza la foratura avremmo potuto lottare per la vittoria di tappa”.

Alonso vuole la Dakar in futuro

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Non potrei essere più felice di così. Ho concluso la mia prima Dakar. So che ci sono persone che provano a farlo più volte per arrivare a questo obiettivo e io invece, grazie anche ad una squadra perfetta ci sono riuscito al primo colpo. L’esperienza di Coma è servita tantissimo”.

Infine Fernando Alonso ha così concluso: “Penso che non ci sia nulla di più diverso tra la F1 e la Dakar. Se sono veloce qui posso esserlo anche in altre categorie del motorsport. Avrei firmato per vivere tutto questo. Volevo vivere la manifestazione dall’inizio alla fine con tutte le sue esperienze. Se decidessi di partecipare ancora alla Dakar sarebbe con grandi aspettative. Se torno in futuro lo faccio per vincere, per aggiungere una vittoria importante alla mia carriera. Dovrei però fare una preparazione diversa, più precisa e dettagliata, avendo inoltre del materiale migliore”.

Antonio Russo