Donna incinta muore in sala parto, le condizioni del bimbo

Un terribile dramma si è abbattuto nella vita della famiglia Nuara: la povera Rosalia, una donna di 40 anni, è morta alla clinica Triolo Zancla di Palermo, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. Nella notte tra giovedì e venerdì è andata in arresto cardiaco: sono stati vani i tentativi dei medici di salvarle la vita. Sono intervenuti i medici rianimatori ma non c’è stato niente da fare. I chirurghi hanno salvato la vita del bambino.

Il Medico Luigi Triolo, che ha operato la donna, ha rivelato: “Nel corso dei controlli ci siamo accorti che il bimbo era vivo. E così abbiamo eseguito un parto cesareo d’urgenza. Il bimbo è sopravvissuto e si trova adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico. Purtroppo la mamma non ce l’ha fatta. Abbiamo fatto l’impossibile per salvarla. Io stesso ho chiesto che venisse fatta l’autopsia per cercare di risalire alla causa della morte”.