Denny Mendez si scaglia contro Elisabetta Gregoraci, esclusa da L’altro Festival: l’ex Miss Italia lancia frecciatine all’ex di Briatore, video.

Dopo lo sfogo di Elisabetta Gregoraci che, sui social, si è scagliata contro Nicola Savino per essere stata esclusa da L’altro Festival, Denny Mendez ha lanciato frecciatine all’ex moglie di Flavio Briatore attraverso i social. “Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile…”, spiega.