A ‘Vieni da Me’ prende corpo un controverso ma divertente siparietto tra Caterina Balivo e Drupi. Colpa del divano degli ospiti.

A ‘Vieni da Me’, ospite di Caterina Balivo, il cantante Drupi ha attirato su di sé le attenzioni di tutti. E per un motivo controverso, in particolare. Prendendo parte al consueto appuntamento dell’album di famiglia – un rito al quale la Balivo sottopone ogni sua guest star – Drupi ha iniziato a mostrare le prime schermaglie di intemperanza. Colpa del divano bianco sul quale si sono seduti centinaia di star dello spettacolo italiano. Il 72enne originario di Pavia lo ha trovato alquanto scomodo, al punto da scivolare spesso in maniera vistosa. E qui parte la sonora invettiva. “Quello che ha fatto questo divano lo uccido, porco cane”.

Caterina Balivo, Drupi le distrugge il divano a ‘Vieni da Me’

Sono in particolar modo i cuscini a causare non pochi problemi a Drupi, Alias Giampiero Anelli. Serve allora l’intervento provvidenziale della sempre pronta Caterina Balivo, la quale stacca il cuscino dello schienale per sistemarlo come rialzo per il suo ospite. Ma i problemi permangono, fino a quando l’artista non trova una posizione più comoda. Ora però arriva la protesta della Balivo. “Questo povero divano me lo hai distrutto”. Ed il pubblico la butta sul ridere. Con il cantante c’era anche la moglie Dorina. I due stanno insieme da molto tempo, ed in totale felicità.

