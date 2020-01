Carlo Conti stipendio: quanto guadagna l’amatissimo presentatore televisivo della Rai? Decisamente non poco, secondo alcune fonti.

Carlo Conti è da anni uno dei volti di punta della Rai. Il conduttore televisivo toscano risulta tra le celebrità più amate della televisione ed a giusta ragione. La simpatia e la capacità di entrare subito in empatia con il pubblico ne fanno una persona molto amata. E la cosa riesce facile quando si tratta di fare per lavoro quel che più ti piace, come nel suo caso. Lui aveva un sicuro impiego in banca già pronto, ma di recente ha raccontato di avere voluto rischiare. Di seguire la passione pur di coronare il suo sogno. A FQmagazine Carlo Conti ha raccontato in particolare: “I primissimi anni in cui ho iniziato la mia carriera sono indimenticabili. Lì ho capito che bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. Quando riesci a centrare gli obiettivi che ti prefiggi da sempre, lavori senza stanchezza e non senti le delusioni. La gavetta è fondamentale”.

LEGGI ANCHE –> Carlo Conti, mistero svelato: “Ecco perché sono sempre abbronzato”

Carlo Conti stipendio, questo il suo compenso annuo

“Ricordo i tempi della radio. Mi ascoltavano in quattro gatti ma io mi impegnavo come se ci fosse tutto il mondo sintonizzato. Trasformare la passione in lavoro è una fortuna unica”. E riguardo a Carlo Conti, poco tempo fa sono stati resi di pubblico dominio i compensi dei conduttori televisivi in orbita Rai. Per LettoQuotidiano il fiorentino precepirebbe all’incirca 2 milioni di euro all’anno con il suo contratto in corso d’essere con la Rai. Ma non sarebbe giunto a questo punto senza la sua preziosa mamma. “Mi ha cresciuto da sola, visto che abbiamo perso mio padre da giovane. Lei volle farmi prendere il diploma, quando venni assunto in banca era davvero felice. Ma a me non piaceva, non ce la facevo più e mi licenziai. Ho lasciato la certezza per l’incertezza. E per fortuna ho avuto ragione”.

LEGGI ANCHE –> Maurizio Costanzo Show, Carlo Conti: “La figlia di Frizzi mi chiama Babbo”