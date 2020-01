Infine, novità anche sul riscatto dei contributi e le bonifiche ambientali.

Infatti, l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Infine, alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, «ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli

edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», corrispondono a un credito d’imposta, del 65% delle erogazioni effettuate.