Calciomercato Napoli, nuovo colpo in entrata per gli azzurri dopo Demme e Lobotka: il nuovo acquisto sta svolgendo le visite mediche

Contrariamente alle ultime stagioni, il Napoli è piuttosto attivo sul mercato a gennaio. Azzurri che del resto devono rimediare a una prima parte di stagione davvero poco soddisfacente. Sono già arrivati Demme e Lobotka per irrobustire il centrocampo di Gattuso, il Napoli mette adesso a segno un ulteriore acquisto. Si tratta in realtà di un colpo con prospettiva sulla prossima stagione. A Villa Stuart, sta svolgendo le visite Rrahmani, difensore del Verona. Il difensore classe 94 resterà in gialloblu’ fino al termine della stagione, per poi trasferirsi in azzurro a giugno. Al Verona andranno 14 milioni di euro, come riportato da ‘Sky Sport’, il giocatore guadagnerà invece 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, con un contratto quinquennale, dunque fino al 2025.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Alvino: “Acquisti? Non voglio illudere la gente”