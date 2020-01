Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe tornato in auge la possibilità di uno scambio Rakitic-Bernardeschi tra Juventus e Barcellona.

La Juventus, reduce dallo straripante successo per 4-0 contro l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, si muove in ottica calciomercato per provare a piazzare qualche colpo prima della chiusura della sessione invernale. I dirigenti bianconeri, per rispondere alle mosse dell’Inter, che sta preparando un mercato stellare in ottica Scudetto, hanno messo nel mirino diversi nomi. Tra questi sarebbe tornato in auge quello di Ivan Rakitic, il centrocampista croato del Barcellona che da tempo la Juventus segue.

Calciomercato Juventus, torna in auge lo scambio Bernardeschi-Rakitic: il croato intenzionato a lasciare il Barcellona

Entra sempre più nel vivo la finestra di calciomercato invernale, durante la quale le società stanno cercando di puntellare le rose in vista della seconda parte della stagione. Tra tutti i club quello che si sta muovendo maggiormente è l’Inter in trattativa per diversi giocatori che potranno rinforzare la rosa di Antonio Conte intenzionato a competere per lo Scudetto. Per rispondere all’acerrima rivale, la Juventus, dopo aver piazzato il colpo Kulusevski, ha messo nel mirino diversi calciatori. Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla redazione del quotidiano La Repubblica, sarebbe entrato anche il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic. Il 31enne croato era stato già seguito in estate dalla dirigenza bianconera e si era ipotizzato un possibile scambio con Federico Bernardeschi, esterno che piace al club blaugrana. Lo scambio, secondo Repubblica, sarebbe tornato in auge considerato anche lo scarso impiego dell’ex Fiorentina che sembra non aver convinto Sarri. Ad oggi, al giro di boa della stagione, Bernardeschi ha collezionato 19 presenze, di cui 12 da titolare con un complessivo minutaggio di poco più di 1000 minuti, realizzando una sola rete. Ad alimentare le voci di un possibile scambio, sarebbe la volontà di Rakitic di lasciare il Barcellona, ma, secondo quanto riporta Repubblica, solo per un club tra Juventus e Paris Saint-Germain.

