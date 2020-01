Durante la scorsa notte a Palermo un’auto su cui viaggiava una coppia si è schiantata contro un albero causando la morte di un giovane 32enne ed il ferimento della fidanzata.

Tragedia durante la scorsa notte, tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, a Palermo dove un’auto si è schiantata contro un albero finendo quasi completamente distrutta. Sul veicolo viaggiavano una coppia di fidanzati, una ragazza di 29 anni alla guida ed un 32enne seduto sul sedile passeggero. Nel terribile schianto il ragazzo ha perso la vita, mentre la fidanzata si trova adesso ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Sul posto, oltre i sanitari del 118 che hanno soccorso la 29enne e constatato il decesso della vittima, sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale del capoluogo siciliano che hanno provveduto ai rilievi del caso.

Palermo, tragico incidente nella notte: coppia di fidanzati si schiantano contro un albero

Un morto ed un ferito, questo il bilancio del drammatico incidente consumatosi durante la scorsa notte, tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Today, intorno alle 2:10, un’auto, una Fiat Punto con a bordo una coppia di fidanzati, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un albero in viale Diana in direzione Mondello, nel cuore del Parco della Favorita. Nel terribile impatto, il veicolo è andato quasi completamente distrutto ed un giovane di 32 anni, Antonio Vassallo, che si trovava sul sedile lato passeggero, è morto. Alla guida dell’auto c’era la fidanzata di Vassallo, una ragazza di 29 anni, che è stata soccorsa dallo staff medico del 118 e trasportata presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Sul posto, come riporta Today, sono intervenuti anche gli agenti della Infortunistica della polizia municipale del capoluogo siciliano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto emerge sino ad ora, sembra che nel sinistro non ci siano altri veicoli coinvolti.

