Scelta la giornata in cui la Yamaha presenterà la moto 2020 di Valentino Rossi e Maverick Vinales, in contemporanea ai team Suzuki e Petronas

Il grande giorno è fissato per il 6 febbraio prossimo. Appena ventiquattr’ore prima dell’inizio ufficiale dei test pre-campionato della MotoGP, sullo stesso circuito di Sepang dove inizieranno a rombare i motori nella giornata successiva, cadranno i veli dalla nuova Yamaha 2020.

Valentino Rossi e Maverick Vinales presenteranno la moto con cui correranno nel prossimo Motomondiale, sulla quale gli ingegneri di Iwata hanno lavorato intensamente per risolvere i difetti che avevano condizionato la loro scorsa stagione. In quell’occasione vedremo se, oltre alle novità tecniche, ci sarà anche qualche piccolo ritocco all’aspetto estetico.

Le date delle altre presentazioni di MotoGP

Ma un gran giorno, per il circus delle due ruote, il prossimo 6 febbraio lo sarà senz’altro: perché, oltre alla Yamaha, in quella stessa giornata si presenteranno anche altre due squadre, ovvero la Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e la Petronas (la scuderia satellite della Casa dei Diapason) con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Insomma, una vera e propria indigestione di cerimonie di lancio, che rappresenterà il perfetto aperitivo all’inizio della stagione delle prove invernali. La Honda campione del mondo, invece, dal canto suo giocherà d’anticipo: la sua presentazione avverrà due giorni prima, già il prossimo 4 febbraio, a Giacarta, capitale dell’Indonesia. Una scelta non casuale, visto che proprio il mercato del sud-est asiatico è fondamentale per l’intera industria motociclistica e in particolare per la Casa alata. Quel giorno i due fratelli Alex e Marc Marquez condivideranno per la prima volta ufficialmente il palco a fianco della loro moto con la livrea 2020.

Ma la prima in assoluto a presentare la sua moto sarà la Ducati, che già il 23 gennaio terrà l’evento di svelamento della Desmosedici GP20 nel suo quartier generale di Bologna.

