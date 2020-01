Lo smog è alle stelle e l’inquinamento delle maggiori città del centro-nord fuori controllo. Per questa ragione, si fermeranno moltissime auto.

A Roma si sono fermate tutte le auto diesel a causa dello smog. Ma la situazione non è certo migliore al centro-nord.

Unica via percorribile per evitare di rimanere a piedi è l’utilizzo di un’auto ibrida “vera” o “falsa”.

Ma partiamo dal principio.

L’Ue, con la direttiva 2008/50, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 155/2010, ha stabilito limiti severi con riguardo alle concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria e per tale ragione l’Italia è sotto procedura d’infrazione, in quanto sfora ripetutamente i limiti sia per le polveri sottili (PM10) sia per il biossido di azoto (NO2).

Il ministero dell’Ambiente ha quindi promosso accordi con le Regioni (l’ultimo è quello con la Sicilia, del novembre 2019) oppure con macroaree come quello del 9 giugno 2017 concluso con il Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).