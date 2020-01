Vanessa In contrada è la grande assente tra le donne che parteciperanno a Sanremo 2020: ecco perchè l’attrice non ci sarà.

Vanessa Incontrada era la donna che i fans avrebbero voluto vedere sul palco del Teatro Ariston durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tra le dieci donne che, però, affiancheranno Amadeus dal 4 all’8 febbraio, però, la Incontrada non ci sarà. A svelare il motivo è stata proprio l’attrice spagnola.

Vanessa Incontrada assente al Festival di Sanremo 2020: svelato il motivo

Ad affiancare Amadeus sul palco di Sanremo saranno dieci donne tra le quali ci sono attrici, giornaliste, cantanti e modelle ovvero: Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta, le giornalisti del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella Francesca Sofia Novello, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la giornalista internazionale Rula Jebreal e la presentatrice albanese Alketa Vejsiu.

“Perché solo due donne? Siamo al 70esimo e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze…“, ha spiegato il conduttore e direttore artistico durante la conferenza stampa della presentazione di Sanremo 2020.

L’assenza di Vanessa Incontrada ha deluso il pubblico che, dopo aver ammirato la sua bravura durante lo show “Vent’anni che siamo italiani” che ha condotto con Gigi D’alessio, sperava di vederlo anche sul prestigioso palco dell’Ariston.

A svelare il motivo dell’assenza è stata la stessa Incontrada in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Vanessa non sarà a Sanremo perchè dal 7 febbraio sarà protagonista dello spettacolo teatrale “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?“. “Si tratta di un testo esilarante. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021”, ha dichiarato la conduttrice che dal 2 febbraio tornerà anche in onda su Raiuno con la nuova fiction “Come una madre”.