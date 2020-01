MotoGP | Matteo Salvini ha posato in alcune foto su Facebook con la felpa di Marco Simoncelli a Coriano, la cosa però non è piaciuta ad alcuni.

Marco Simoncelli ci ha lasciati il 23 ottobre di 9 anni fa a Sepang a causa di un tragico incidente. Da quel maledetto giorno però non passa minuto che non venga ricordato e onorato nel cuore di chi ama il mondo delle moto. Il Sic in quel momento era quasi giunto all’apice della propria carriera ed era pronto a trasferirsi alla Honda ufficiale, ma purtroppo quel giorno tutto è andato storto.

Simoncelli ci ha lasciato con uno score di: 1 Mondiale, 14 vittorie e 15 pole nel Motomondiale e anche un podio in SBK nonostante abbia partecipato a sole due gare in quest’ultima categoria. Dopo la sua dipartita il padre Paolo ha messo in piedi un team che porta proprio il nome del Sic e si è prefisso il compito di far crescere giovani talenti per accompagnarli sino alla MotoGP.

Matteo Salvini ha fatto propaganda con la felpa del Sic58 addosso. Aveva 8 anni per dirci che voleva bene al SIC. Così è soltanto squallida campagna elettorale. Non mi piace, anzi mi fa un po’ girare i coglioni. Ciao Marco… — Paolo Beltramo (@BeltramoPaolo) January 14, 2020

Salvini indossa la felpa del Sic

In questi ultimi giorni Matteo Salvini è andato in visita a Coriano al team di Simoncelli e ha indossato anche la felpa del Sic mostrandosi in foto e in video sulla proprie pagine social. La cosa non è molto piaciuta ad alcuni fan del #58 che hanno accusato il numero uno della Lega di aver strumentalizzato l’immagine di SuperSic per fini politici.

Antonio Russo