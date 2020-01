Il Toyota Land Cruiser in vendita oggi ha debuttato più di dieci anni fa, più precisamente nel 2008.

Da allora ha ricevuto molti aggiornamenti, mantenendo il suo stato di grande SUV competitivo in mezzo a un numero crescente di rivali. Le vendite non hanno risentito dell’età avanzata del Land Cruiser, tuttavia, questo non significa che Toyota non stia preparando la sua sostituzione. Un nuovo rapporto di ‘BestCarWeb.jp‘ presenta alcuni presunti dettagli sul Land Cruiser di nuova generazione, tra cui il debutto di agosto e la propulsione ibrida.

Il salto di Toyota alla propulsione ibrida per la Land Cruiser non è troppo distante da altri rapporti della casa automobilistica. All’inizio di questo mese, un rapporto diceva che la casa giapponese avrebbe fatto rivivere il marchio Venza per un veicolo ibrido puro, rendendo ibrida anche la prossima generazione della Sienna.

Ma ‘BestCarWeb.jp‘ si spinge oltre e dice che la Land Cruiser utilizzerà un propulsore ibrido V6 da 3,5 litri e mezzo che produce 295 cavalli e 356 Newton-metri di coppia. Sostituirà l’attuale motore del Land Cruiser, il V8 da 4,6 litri che produce 313 CV e 460 Nm di coppia.

La testata motoristica prende atto che la Land Cruiser di nuova generazione adotterà la piattaforma TNGA della Toyota che sta alla base di molti dei nuovi modelli della casa. Non solo manterrà la struttura a scaletta del Cruiser, ma la nuova piattaforma contribuirà anche a ridurre il peso, compensando la riduzione di potenza. Non ci sarà più il vecchio cambio automatico a sei velocità, sostituito da un CVT e da una trazione integrale.

La Land Cruiser sarà anche dotata di una griglia trapezoidale simile a quella di altri recenti veicoli Toyota. All’interno ci saranno posti a sedere per cinque o otto persone, con due o tre file di posti a sedere. Aspettatevi la suite completa di servizi e caratteristiche di sicurezza della Toyota anche nel Cruiser di nuova generazione.

‘BestCarWeb.jp’ sostiene che vedremo il nuovo Land Cruiser quest’estate, il che sembra un po’ troppo presto visto che non è stato ancora avvistato neanche un modello di prova.